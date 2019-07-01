Видео: Десять человек погибли при крушении самолета в Техасе

, 10:27 Эфирная новость 13

Небольшой пассажирский самолет разбился при взлете в США.

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Фото, видео : www.globallookpress.com

Авиакатастрофа произошла в аэропорту американского города Эддисон в штате Техас. Легкомоторный самолет врезался в ангар и загорелся. Все десять человек, которые находились на борту — погибли. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места ЧП — на них видно, как в небо поднимается черный столб дыма. К этой минуте пожар удалось потушить. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося. По предварительным данным, проблемы с управлением самолетом возникли во время взлета, пилот не смог набрать высоту.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что диспетчеры в «Домодедово» предотвратили авиакатастрофу во время приземления самолета.

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