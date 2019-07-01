Видео: Япония возобновляет коммерческий китобойный промысел

, 11:31 Эфирная новость 33

Японские китобойные суда вышли в море на коммерческий промысел впервые за 31 год.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

Япония с понедельника, 1 июля, официально возобновляет китобойный промысел. Запрет действовал в стране более 30 лет, хотя млекопитающих все-таки убивали, якобы ради научных целей. Экологи готовят масштабные акции протеста по всему миру, но в Стране восходящего солнца настаивают — запрещать японцам охотится на китов нельзя, ведь это посягательство на национальную культуру. Дмитрий Акимов о том, чем грозят такие гастрономические привычки?

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что организаторам «китовой тюрьмы» в Приморье назначили огромный штраф.

Читайте также

+25° Днём +22°
Ночью +12°
63.08
0.03 71.82
0.16
Гороскоп на 1 июля: Овны, не продавайте душу за пару баксов!

Последние новости

12:12
Видео: Московский зоопарк запустил трансляцию из вольера панд
12:05
Бари Алибасов рассказал о состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной
11:59
Минтранс разработал правила для совместных поездок на автомобиле
11:51
«Одинаково любят выпить»: Лена Миро «посоветовала» Екатерине Климовой нового жениха
11:44
Видео: 34 человека погибли и 68 пострадали при взрыве в Кабуле
11:31
Видео: Япония возобновляет коммерческий китобойный промысел

Сейчас читают

Обнаженная Ковальчук без косметики и прически заинтриговала фанатов
«Скелет»: Дочь Синди Кроуфорд шокировала подписчиков своей худобой
«Мои!» Актриса Ольга Арнтгольц показала поклонникам мужа и сына — фото

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге