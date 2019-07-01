Видео: Япония возобновляет коммерческий китобойный промысел

Япония с понедельника, 1 июля, официально возобновляет китобойный промысел. Запрет действовал в стране более 30 лет, хотя млекопитающих все-таки убивали, якобы ради научных целей. Экологи готовят масштабные акции протеста по всему миру, но в Стране восходящего солнца настаивают — запрещать японцам охотится на китов нельзя, ведь это посягательство на национальную культуру. Дмитрий Акимов о том, чем грозят такие гастрономические привычки?

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что организаторам «китовой тюрьмы» в Приморье назначили огромный штраф.