Организаторам «китовой тюрьмы» в Приморье назначили огромный штраф

Компания, которую считают организатором «китовой тюрьмы» в Приморье должна выплатить 28 миллионов рублей. Такой штраф за неправильные условия содержания косаток и белух фирме-питомнику в понедельник, 24 июня, назначил Фрунзенский суд Владивостока.

И как раз сегодня же, как сообщается, на волю должны выпустить первую партию млекопитающих. Место операции — мыс Перовский. Выпускать белух и косаток будут постепенно, небольшими группами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Приморье проходит подготовка к операции по освобождению животных из «китовой тюрьмы». В частности, была проведена погрузка первой группы китов для транспортировки к месту выпуска в Охотском море.