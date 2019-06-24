Организаторам «китовой тюрьмы» в Приморье назначили огромный штраф

, 19:10 Эфирная новость 23

Согласно постановлению Фрунзенского суда Владивостока компания должна будет выплатить 28 миллионов рублей.

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Фото, видео : Пятый канал, www.globallookpress.com

Компания, которую считают организатором «китовой тюрьмы» в Приморье должна выплатить 28 миллионов рублей. Такой штраф за неправильные условия содержания косаток и белух фирме-питомнику в понедельник, 24 июня, назначил Фрунзенский суд Владивостока.

И как раз сегодня же, как сообщается, на волю должны выпустить первую партию млекопитающих. Место операции — мыс Перовский. Выпускать белух и косаток будут постепенно, небольшими группами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Приморье проходит подготовка к операции по освобождению животных из «китовой тюрьмы». В частности, была проведена погрузка первой группы китов для транспортировки к месту выпуска в Охотском море.

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