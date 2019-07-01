Диана Арбенина рассказала, как выбирала загородный дом под Москвой

, 10:36 23

Певица поделилась подробностями обустройства своего любимого жилища на Ленинградском шоссе.

Фото : ТАСС / Артем Геодакян

Известная российская певица Диана Арбенина рассказала поклонникам о ремонте и обустройстве своего двухэтажного дома на Ленинградском шоссе под Москвой, передает StarHit.

По словам артистки, ей никогда не хотелось жить на Рублевке, главное условие было лишь одно — находящийся рядом с домом аэропорт, поскольку перелеты являются важной частью жизни Арбениной.

«Это был то ли второй, то ли третий дом, который я выбирала. Так совпало, что в день рождения мамы, 27 марта, мне показали этот дом. Я зашла на летнюю кухню, где пахло вареной картошкой. Этот запах — дома, уюта — меня настолько расположил, что я решила приобрести жилье», поделилась певица в одной из программ на НТВ.

В нынешних апартаментах Дианы Арбениной два этажа. Спальня артистки находится на втором этаже. Ее главное преимущество — живописный вид из окна. У детей — Артема и Марты — также имеется по отдельной комнате.

Как отметила Арбенина в программе, она осталась очень довольна работой отделочников и дизайнеров — интерьер вышел сдержанным, но при этом очень стильным и уютным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о главной любви певицы.

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