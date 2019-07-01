Бари Алибасов рассказал о состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной

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Супруга продюсера до сих пор находится в больнице после сильного приступа бронхиальной астмы.

Фото : ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Тема:
Отравление Бари Алибасова 78

Лидия Федосеева Шукшина до сих пор находится в больнице после сильного приступа бронхиальной астмы.

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Состояние 80-летней актрисы ухудшилось в ночь на 22 июня на фоне переживаний, связанных с отравлением ее супруга Бари Алибасова средством для прочистки труб. Об этом рассказал в телеэфире сам основатель группы «На-На».

«Лида переживает, конечно, и по сей день она в госпитале», — цитирует Алибасова Teleprogramma.pro.

Ранее дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга сообщила в интервью 5-tv.ru, что приступ астмы у актрисы быт такой сильный, что она несколько раз теряла сознание. Однако врачи сумели справиться с заболеванием, реанимация не потребовалась. Предполагалось, что Лидию Николаевну выпишут из больницы еще в прошлый понедельник, однако этого не случилось.

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Отравление Бари Алибасова 78
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