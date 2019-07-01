«Одинаково любят выпить»: Лена Миро «посоветовала» Екатерине Климовой нового жениха

, 11:51 191

По некоторым данным, буквально несколько дней назад актриса развелась с Гелой Месхи.

Фото : ТАСС / Сергей Карпухин

Скандальный блогер Лена Миро, которая известна своими острыми высказываниями в сторону самых разных знаменитостей, решила вмешаться в очередную громкую историю. На этот раз она прокомментировала личную жизнь актрисы Екатерины Климовой.

Как пишет Teleprogramma.Pro, блогер «посоветовала» Климовой нового жениха. Идеальным спутником для артистки станет актер Александр Панкратов-Черный, всерьез заявила Миро. По ее словам, они подходят друг другу хотя бы из-за общего пристрастия к алкоголю. Правда, блогер не уточнила, откуда у нее такая информация.

Несколько дней назад ряд СМИ сообщили, что Елена Климова развелась с Гелой Месхи после четырех лет брака. Однако официальных комментариев по этому поводу не было.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники уловили в поведении Климовой признаки депрессии.

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