Саша Савельева готова выйти из декрета и стать тамадой за 250 тысяч рублей

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Певица может провести праздничное мероприятие за относительно небольшую сумму уже спустя три месяца после родов.

Фото : Instagram @sasha_savelieva

Менеджер певицы Саши Савельевой рассказал, за какую сумму певица готова появиться на сцене уже спустя три месяца после родов.

«Гонорар Савельевой — 350 тысяч рублей»— сообщает концертный менеджер певицы.

За эти деньги звезда готова выступать на сцене около 30-40 минут. При этом важно понимать, что исполнять песни-хиты «Фабрики» Александра Савельева не может.

«Если только одну, в качестве исключения. Причем необходимо заранее выбрать, какую», — уточняет менеджер.

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Также знаменитость за 250 тысяч рублей может на вечер стать ведущей праздничного мероприятия. До этого 35-летняя певица заявляла, что ушла из «Фабрики», чтобы больше времени проводить с малышом. Савельева родила сына Леона от актера Кирилла Сафонова. Об этом пишет Starhit.

Впервые после родов Саша Савельева вышла в свет на вручение премии для «звездных» родительниц. Там певица получила главную награду и стала «Мамой года». Некоторые подписчики знаменитости в Instagram посчитали это несправедливым.

Instagram @sasha_savelieva

«Александра, уж точно не вы мама года. Столько лет в браке без детей»,

«А этот титул раздают всем подряд? Вы, может, героя воспитали? Или, может, шестерых вырастили?»

«Что значит мать года? Она одна чем-то отличилась? Сделала что-то невероятное? Родила богатыря?» — возмутились комментаторы.

Ранее Саша Савельева рассказала о «диете кормящей матери».

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