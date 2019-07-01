Саша Савельева готова выйти из декрета и стать тамадой за 250 тысяч рублей

Менеджер певицы Саши Савельевой рассказал, за какую сумму певица готова появиться на сцене уже спустя три месяца после родов.
За эти деньги звезда готова выступать на сцене около 30-40 минут. При этом важно понимать, что исполнять песни-хиты «Фабрики» Александра Савельева не может.
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Также знаменитость за 250 тысяч рублей может на вечер стать ведущей праздничного мероприятия. До этого 35-летняя певица заявляла, что ушла из «Фабрики», чтобы больше времени проводить с малышом. Савельева родила сына Леона от актера Кирилла Сафонова. Об этом пишет Starhit.
Впервые после родов Саша Савельева вышла в свет на вручение премии для «звездных» родительниц. Там певица получила главную награду и стала «Мамой года». Некоторые подписчики знаменитости в Instagram посчитали это несправедливым.
«Александра, уж точно не вы мама года. Столько лет в браке без детей»,
«А этот титул раздают всем подряд? Вы, может, героя воспитали? Или, может, шестерых вырастили?»
«Что значит мать года? Она одна чем-то отличилась? Сделала что-то невероятное? Родила богатыря?» — возмутились комментаторы.
Ранее Саша Савельева рассказала о «диете кормящей матери».