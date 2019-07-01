Роза Сябитова поразила поклонников фото «до и после»

, 15:10 Фото 51

Главная сваха России опубликовала старый снимок, на котором ее и дочку не узнать.

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Фото, видео : ТАСС / Валерий Шарифулин

Роза Сябитова опубликовала в Instagram коллаж, где сопоставила свое старое фото с нынешним. На обоих снимках телеведущая позирует вместе с дочерью Ксенией. Сябитова-младшая, как и мама, очень сильно изменилась.

Ведущая передачи на федеральном канале поразила фанатов кардинальной сменой имиджа. Сейчас Сябитова выглядит гораздо моложе, чем на архивном фото. Телезвезда сильно похудела, сделала модную стрижку и выбрала стильный наряд.

Не секрет, что на протяжении нескольких лет сваха усиленно работает над своим обликом. Она обращается к пластическим хирургам, следит за питанием и советуется со стилистами по поводу образов.

«Почему мы с Ксенией сейчас выглядим намного лучше? В чем секрет?» — удивляется Роза Сябитова.

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Некоторые подписчики намекнули Розе, что тайна ее свежего, подтянутого вида довольно легко раскрывается.

«Стилисты, визажисты — молодцы. И пластика творит чудеса»;

«Секрет в том, что делаете операции и все с себя лишнее срезаете»;

«Секрет в деньгах», — утверждают юзеры.

Роза Сябитова и ее дочь Ксения, несмотря на потрясающие изменения во внешности, еще не нашли себе спутников жизни. Потенциальные женихи дочки ведущей боятся, что их тещей станет сварливая сваха — образ Сябитовой на телеэкране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Розу Сябитову раскритиковал за идею ввести 300-тысячный штраф за развод.

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