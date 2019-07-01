«Большой подарок»: Глава Петербурга о возобновлении работы станции метро «Академическая»

, 18:36 Эфирная новость 94

1 июля станция была вновь открыта после капитального ремонта, на который было потрачено 480 миллионов рублей.

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Фото, видео : Пятый канал

В Петербурге открыли станцию метро «Академическая». Капитальный ремонт длился 11 месяцев. Глава города Александр Беглов сегодня лично принимал работу у строителей. Станция преобразилась и снаружи, и внутри. Фасад заново облицован гранитом и мрамором. Появились пандусы и автоматические широкие двери для удобного прохода и проезда граждан. В вестибюле сделана специальная разметка для людей, у которых проблемы со зрением. Полностью заменены все коммунальные сети, отрегулированы эскалаторы, усовершенствована система безопасности.

«Как и обещали, к 1 числу завершили все работы на станции. Самое главное, что период времени очень важный. Здесь студенты, которые поступают в вузы — для них эта станция большой подарок, хорошая, удобная», — отметил глава города Александр Беглов.

По словам Александра Беглова, в этом году также откроются сразу три новых станции — «Проспект славы», «Дунайская» и «Шушары».

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — станция метро «Невский проспект» в Петербурге погрузилась во тьму.

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