Андрей Малахов поведал о болезни маленького сына

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Телеведущий впервые за долгое время разоткровенничался.

Фото : РИА Новости / Максим Блинов

Телеведущий Андрей Малахов неожиданно для всех разоткровенничался во время эфира на телеканале «Россия», передает KP.RU. Журналист рассказал о том, как чувствует себя его полуторагодовалый сын Саша. По словам ведущего, недавно ребенок умудрился заболеть в результате собственной шалости.

— Мальчику полтора года, и он в минувшие выходные научился нажимать на поливальный шланг. И до такой степени наполивался, что сегодня у него температура 38. Со свечкой спал всю ночь. Зато поливает. Все полито, что можно и нельзя, поделился Малахов.

Также он ответил на вопрос о том, почему старается «не светить» лицо сына в соцсетях. Журналист объяснил это тем, что не хочет навязывать Саше популярность. Присутствие в соцсетях должно быть личным выбором ребенка.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Максим Галкин назвал Андрея Малахова «главным телесплетником страны».

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