Максим Галкин назвал Андрея Малахова «главным телесплетником страны»

Максим Галкин в своем аккаунте в Instagram отреагировал на публикацию в журнале Андрея Малахова о строительстве дома на Кипре. По словам юмориста, его «поддостало» издание телеведущего, сделавшего сбор сплетен «главным капиталом».
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Журнал, ссылаясь на некое кипрское агентство, опубликовал материал, в котором рассказываются подробности об особняке Максима Галкина и Аллы Пугачевой.
Максим Галкин отметил, что Андрей Малахов на федеральном телеканале уже создал «лживый балаган». Юморист обратился с просьбой к телеведущему не втягивать его семью в свой «никчемный карнавал».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алла Пугачева и Максим Галкин заканчивают строительство замка на Кипре.