Максим Галкин назвал Андрея Малахова «главным телесплетником страны»

Максим Галкин в своем аккаунте в Instagram отреагировал на публикацию в журнале Андрея Малахова о строительстве дома на Кипре. По словам юмориста, его «поддостало» издание телеведущего, сделавшего сбор сплетен «главным капиталом».

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Журнал, ссылаясь на некое кипрское агентство, опубликовал материал, в котором рассказываются подробности об особняке Максима Галкина и Аллы Пугачевой.

«Сегодня журнал главного телесплетника страны опубликовал целую статью, где это агентство не просто лжет, а с подробностями, если вы полистаете, то прочтете эти подробности. С агентством я не знаком, никаких особняков на Кипре у меня нет», — заявил Максим Галкин.

Instagram @maxgalkinru

Максим Галкин отметил, что Андрей Малахов на федеральном телеканале уже создал «лживый балаган». Юморист обратился с просьбой к телеведущему не втягивать его семью в свой «никчемный карнавал».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алла Пугачева и Максим Галкин заканчивают строительство замка на Кипре.