Видео: В Италии рассекречена запись обрушения моста Моранди в Генуе

, 15:24 Видео 200

Катастрофа, в результате которой погибло более 40 человек, произошла 14 августа 2018 года.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, ВКонтакте @ru_chp

Прокуратура Италии рассекретила видеозапись обрушения моста Моранди в Генуе. ЧП произошло почти год назад. Страшные кадры катастрофы, снятые камерой наружного видеонаблюдения и до сих пор засекреченные в связи с расследованием трагедии, опубликованы в интернете. На видео запечатлен момент, когда пролет моста обваливается прямо под проезжающими грузовиками, и машины с огромной высоты летят вниз.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 200-метровый пролет автомобильного моста в итальянской Генуе рухнул днем 14 августа 2018 года. В тот день в городе была сильная гроза и лил дождь. В момент трагедии на мосту находились около 30 машин. Проезжая часть рухнула на железнодорожные пути и здания складов. Погибли более 40 человек.

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