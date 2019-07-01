Владимир Путин назначил нового посла России в Черногории

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На должность посла назначен Владислав Масленников.

Фото : РИА Новости / Варвара Гертье

Президент России Владимир Путин сменил посла России в Черногории. Согласно тексту указа, опубликованного на официальном портале правовой информации, от этой должности освобожден Сергей Грицай, который представлял интересы РФ в Черногории с 30 июня 2015 года.

Обязанности чрезвычайного и полномочного посла России в Черногории теперь будет исполнять Владислав Масленников, ранее занимавший должность заместителя директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ рассказали, что с 15 апреля по 31 октября россияне смогут без визы посетить Черногорию при условии, что в стране они будут находиться не более 90 дней.

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