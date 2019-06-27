Момент жесткой посадки самолета Ан-24 в Бурятии попал на видео

Момент аварийной посадки самолета Ан-24 зафиксировали камеры наружного наблюдения.

Как видно из записи, попавшей в распоряжение 5-tv.ru, самолет коснувшись ВПП, продолжает двигаться, практически не сбрасывая скорость, и в результате врезается в ограждение аэродрома, а затем и в здание очистных сооружений.

По предварительной информации, в результате жесткой посадки авиалайнера погибли два человека — пилот и бортмеханик, еще семь человек получили травмы различной степени тяжести.

СК на транспорте совместно с Межгосударственным авиационным комитетом, территориальным управлением Росавиации и следственными органами занимается расследованием причин авиакатастрофы. По одной из версий, у Ан-24 отказал левый двигатель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вместо погибшего пилота Владимира Коломина должен был лететь Михаил Большедворский.