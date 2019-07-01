Дело младшей из сестер Хачатурян будет рассматриваться отдельно

Уголовное дело в отношении младшей из сестер Хачатурян — Марии — будет рассматриваться отдельно, поскольку, согласно экспертизе, девушка признана невменяемой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Липцера.

«Она признана экспертизой невменяемой, поэтому дело в отношении нее выделено в отдельное производство и будет слушаться отдельно от двух ее старших сестер», — сказал Липцер в беседе с агентством.

Однако он уточнил, что на данный момент защита не приступила к ознакомлению с материалами дела, сейчас эту процедуру проводит потерпевшая сторона.

19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария задержаны по подозрению убийства отца — 57-летнего Михаила Хачатуряна. 27 июля 2018 года его тело было обнаружено с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди в доме семьи на Алтуфьевском шоссе в Москве. Сестры признались в содеянном и рассказали, что к преступлению привели постоянные издевательства и насилие, в том числе сексуальное.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что версия девушек о самообороне во время убийства отца нашла подтверждение.