Умерла советская актриса Надежда Чередниченко

, 16:59 172

Заслуженная артистка РСФСР скончалась на 92-м году жизни.

Фото : РИА Новости / Василий Малышев

Известная советская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Надежда Чередниченко ушла из жизни. Звезда советского кинематографа скончалась 14 июня в возрасте 91 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов. По информации издания, на момент смерти актриса находилась в США.

Надежда Чередниченко снялась во многих популярных кинокартинах советского времени. Среди них — спортивная драма «Чемпион мира», фильм «Матрос Чижик», мелодрама «Когда поют соловьи» и военная драма «Координаты неизвестны».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из жизни ушел отец известного российского исполнителя Николая Баскова. На момент смерти ему было 67 лет.

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