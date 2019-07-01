Умерла советская актриса Надежда Чередниченко

Известная советская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Надежда Чередниченко ушла из жизни. Звезда советского кинематографа скончалась 14 июня в возрасте 91 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов. По информации издания, на момент смерти актриса находилась в США.

Надежда Чередниченко снялась во многих популярных кинокартинах советского времени. Среди них — спортивная драма «Чемпион мира», фильм «Матрос Чижик», мелодрама «Когда поют соловьи» и военная драма «Координаты неизвестны».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из жизни ушел отец известного российского исполнителя Николая Баскова. На момент смерти ему было 67 лет.