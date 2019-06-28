Антон Макарский признался, что трижды уходил из семьи

Антон Макарский вместе с женой Викторией пришли на телепрограмму Бориса Корчевникова. На федеральном канале артисты в подробностях рассказали о личной жизни.
По словам актера, он трижды уходил из семьи в первый год супружества.
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Знаменитый актер театра и кино очень благодарен супруге, что не бросила его тогда. Между тем, Виктория признается, что у Антона и по сей день сложный характер. Эту его черту переняла и дочь.
«Я уже смирилась и не обращаю на это никакого внимания», — сказала Виктория Макарская.
У пары два ребенка: шестилетняя Маша и трехлетний Ванечка. По словам Виктории, ей удалось забеременеть Марией только после исповеди. Сейчас вся семья регулярно посещает церковь и ходит на службы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Антона Макарского развернули на границе с Украиной.