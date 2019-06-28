Антон Макарский признался, что трижды уходил из семьи

Антон Макарский вместе с женой Викторией пришли на телепрограмму Бориса Корчевникова. На федеральном канале артисты в подробностях рассказали о личной жизни.

По словам актера, он трижды уходил из семьи в первый год супружества.

«По старой привычке — сразу „в штопор“. Организм здоровый. Куролесил без перерывов. Дней через пять Вика меня находила и возвращала» , — разоткровенничался Антон Макарский.

«Можешь и не петь»: Полина Гагарина исполнила жаркий танец на концерте — видео

Знаменитый актер театра и кино очень благодарен супруге, что не бросила его тогда. Между тем, Виктория признается, что у Антона и по сей день сложный характер. Эту его черту переняла и дочь.

«Я уже смирилась и не обращаю на это никакого внимания», — сказала Виктория Макарская.

У пары два ребенка: шестилетняя Маша и трехлетний Ванечка. По словам Виктории, ей удалось забеременеть Марией только после исповеди. Сейчас вся семья регулярно посещает церковь и ходит на службы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Антона Макарского развернули на границе с Украиной.