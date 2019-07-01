Видео: Термокружка Владимира Путина стала хитом продаж в Китае

, 19:17 Эфирная новость 95

Причиной повышенного спроса стали уважение и интерес, которые испытывают к президенту России жители Поднебесной, считают эксперты.

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Фото, видео : ТАСС / Илья Питалев

Хитом распродаж на Taobao, крупнейшей торговой онлайн-площадке Китая, стали копии термокружки, которой пользовался российский лидер на прошедшем саммите G20 в японской Осаке. Стоимость реплики варьируется от 50 до 200 юаней (400 — 1800 рублей — Прим. ред.) Белую термокружку с гербом России продавцы позиционируют как «полезную для здоровья» и «высококлассную», а также в качестве лучшего подарка для друзей.

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Один из представителей интернет-магазина рассказал англоязычному китайскому изданию Global Times, что уже оформил более сотни заказов. Повышенный спрос на предмет президентского быта связан с уважением, которые жители КНР испытывают к российскому лидеру.

Обозреватель Global Times отмечает, что его соотечественников в Путине привлекает не только его интерес к спорту, но и артистические наклонности. Видео двухлетней давности, на котором российский президент исполняет на пианино мелодии советских времен во время визита в Пекин, набрало более миллиона просмотров в социальной сети Weibo.

Twitter

Интерес к кружке подогрели западные журналисты. Некоторые посвятили ей целые статьи. Во время саммита «Большой двадцатки» в Осаке Путин пришел с этим термосом на прием в честь лидеров и заметно выделялся среди коллег. У многих из которых были бокалы с вином.

Репортеры замучили пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова вопросами о самой емкости и о ее содержимом. Тот отвечал, что российский лидер предпочитает пить горячий чай. И добавил, что с кружкой Путин уже пять лет не расстается.

Ранее 5-tv.ru сообщил о намерении Бориса Джонсона доказать торжество идей либерализма путем Brexit.

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