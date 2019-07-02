«По Фрейду»: лидер «Океана Эльзы» публично назвал Крым российским

Лидер группы «Океан Эльзы» и кандидат в депутаты Верховной рады Украины Святослав Вакарчук оскандалился в самом начале своей политической карьеры. На предвыборном митинге в Харькове мужчина публично назвал Крым российским, передает издание URA.RU.

«Когда началась война на востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы снова ждали изменений», — заявил он.

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Слова Вакарчука прозвучали в понедельник, 1 июля, в Харькове. Фрагмент выступления появился на множестве You-Tube каналов в этот же день. Многие пользователи в комментариях даже нашли этой реплике рациональное объяснение.

«Оговорочка по Фрейду», — резюмируют юзеры под десятками копий видео.

Сам артист поспешил исправить ошибку и публично пояснил, что просто оговорился. Тех, кто «под микроскопом рассматривает» его слова, Вакарчук обвинил в безразличии к мирному населению и использованию темы Крыма в качестве политического инструмента. Однако даже такая мера защиты не помогла кандидату в депутаты Верховной рады избежать дальнейшей агрессии со стороны электората.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что лидер «Океана Эльзы» предложил вернуть ЛНР и ДНР сказкой.