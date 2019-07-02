ОПЕК+ предварительно одобрил сохранение статуса-кво на добычу нефти

, 3:46 Эфирная новость 125

Ведущие страны-экспортеры нефти, включая Россию до марта 2020 года намерены оставить все на привычных позициях.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

Через несколько часов после заседания правительства у бензиновых «оптимистов» в России появился еще один довод — на мировом рынке нефти до конца года должно быть спокойно. Глобальных изменений не предвидится.

Потому что в понедельник вечером, 1 июля, в Вене согласительная комиссия ОПЕК+ предварительно одобрила сохранение статуса-кво по добыче еще на девять месяцев. То есть ведущие страны-экспортеры нефти, в том числе Россия, договорились до марта 2020 года оставить все примерно как есть. Не сокращать и не увеличивать резко добычу, чтобы цены на черное золото не скакали ни вверх, ни вниз.

Солнечное затмение: что можно и нельзя делать 2 июля?

Во вторник, 2 июля, это предложение комиссии должно быть одобрено делегациями всех стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что эксперты разделились в прогнозах о росте цен на бензин в России после завершения действия соглашения между правительством РФ и нефтяниками.

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