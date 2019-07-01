Роскошь за чужой счет: Британцы требуют, чтобы Меган Маркл и принц Гарри вернули деньги

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл запланировали провести крещение своего наследника Арчи 6 июля в кругу самых близких людей. Как пишет The Sun, церемония пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке вдали от публики — на мероприятие приглашены только 25 человек. Все остальные, включая представителей СМИ, присутствовать на крещении первенца королевской семьи не смогут.

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Решение герцога и герцогини Сассекских вызвало возмущение у британской общественности. Почитатели королевской семьи недовольны тем, что супруги используют деньги налогоплательщиков в своих интересах, но при этом отказываются делать королевские мероприятия открытыми. Когда жители Великобритании узнали, во сколько обошелся оплаченный ими ремонт коттеджа Фрогмор, они сочли стремление Меган и Гарри скрыть свою жизнь от объективов папарацци неуместным.

«Это крещение должно быть публичным, или же граждане должны получить свои 2,4 миллиона фунтов стерлингов обратно» , — цитирует Газета.ru британского телеведущего Пирса Моргана.

«Все это „мы хотим уединения, но счастливы, что наши налогоплательщики финансируют“, взрывает мою голову!»

«Неправильный ход. Если Сассексы хотят хранить „приватность“ Арчи, им следовало бы заплатить за свой дом и вообще исчезнуть из общественной жизни» , —возмущаются пользователи Twitter.

Расточительность герцогов Сассекских смущает и членов Консервативной партии Великобритании. Они решили выяснить, на что уходят государственные средства, узнав о том, что за 2018 год на королевские мероприятия было потрачено почти 105 миллионов долларов из государственного бюджета. По мнению одного из сторонников партии Грэхема Смита, «выкидывать 2,4 миллиона фунтов на новый дом для Гарри» в условиях распространенности бюджетных сокращений — возмутительно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что королевские эксперты Великобритании назвали имя человека, который с наибольшей вероятностью может стать крестным новорожденного принца Арчи.