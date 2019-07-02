Гендиректор «Транснефть-Дружба» покинул компанию

Генеральный директор «Транснефть-Дружба» Игорь Павлов покинул компанию. Его полномочия прекращены с 24 июня. Раздел «руководство» на сайте предприятия в данный момент находится в стадии обновления, сообщает ТАСС.

Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в трубопроводе «Дружба» вновь была обнаружена нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений (ХОС). Из-за этого в ночь на 20 июня временно приостанавливалась прокачка от белорусского Мозыря до «Адамовой Заставы» в Польше и возобновилась после повторного анализа проб по решению польской стороны.

Причиной повышения концентрации ХОС могло стать автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей на нефтеперекачивающей станции в Белоруссии.