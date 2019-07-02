Гендиректор «Транснефть-Дружба» покинул компанию

, 11:28 75

Полномочия Игоря Павлова были прекращены с 24 июня.

Фото : РИА Новости / Егор Еремов

Генеральный директор «Транснефть-Дружба» Игорь Павлов покинул компанию. Его полномочия прекращены с 24 июня. Раздел «руководство» на сайте предприятия в данный момент находится в стадии обновления, сообщает ТАСС.

Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в трубопроводе «Дружба» вновь была обнаружена нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений (ХОС). Из-за этого в ночь на 20 июня временно приостанавливалась прокачка от белорусского Мозыря до «Адамовой Заставы» в Польше и возобновилась после повторного анализа проб по решению польской стороны.

Причиной повышения концентрации ХОС могло стать автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей на нефтеперекачивающей станции в Белоруссии.

Читайте также

+15° Днём +20°
Ночью +12°
63.05
-0.03 71.40
-0.42
Гороскоп на 2 июля: Рыбы, да вы счастливчики!

Последние новости

12:24
Минспорт: Екатеринбург станет столицей Летней Универсиады — 2023
12:14
Минтранс Чехии: Полеты российских авиакомпаний вновь разрешены
12:10
Не узнать! Сати Казанова озадачила фанатов, «накачав» огромные губы — видео
11:56
Клаудио Маркизио покидает «Зенит»
11:47
Меган Маркл и принц Гарри продолжают шиковать несмотря на недовольство общества
11:40
Смена кроссовок на каблуки опасна для здоровья — эксперт

Сейчас читают

Бари Алибасов мог попасть в больницу из-за запоя
«Хорошо зашло»: Марина Газманова рассказала о 36-часовом голодании мужа
Видео: Максим Виторган развлекся с Ксенией Собчак в семейном центре

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге