Видео: Члену «банды GТА» добавили 20 лет к пожизненному сроку

, 13:06 Видео 84

В Мособлсуде огласили приговор члену банды, который выжил после нападения на конвой в здании суда.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

В Московском областном суде во вторник, 2 июля, огласили приговор единственному выжившему после нападения на конвой при попытке побега члену так называемой «банды GTA» Хазратону Додохонову.

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Ранее он уже был приговорен к пожизненному заключению за разбойные нападения и убийства, теперь обвинялся в побеге из-под стражи, хищении оружия и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. За эти преступления суд назначил Додохонову наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Нападение на конвой произошло в августе 2017 года. Хазратон Додохонов и четверо его сообщников в здании суда напали на правоохранителей в лифте, когда их везли в зал заседаний. Члены банды смогли завладеть оружием и открыли огонь по сотрудникам Росгвардии. В завязавшейся перестрелке все четверо преступников были убиты, в раненый Додохонов оказался в больнице. В ходе расследования было установлено, что именно он первым напал на правоохранителей.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о «банде GTA», названной так журналистами из-за сходства нападений с сюжетами компьютерной игры. В 2012–2014 годах преступники держали в страхе все Подмосковье. В темное время суток они пробивали колеса автомобилей на трассах при помощи шипов, вынуждая водителей остановиться, убивали их и похищали имущество. В августе 2018 года члены банды были приговорены к пожизненному заключению.

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