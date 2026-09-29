Директор взорвавшегося завода пиротехники под Ярославлем задержан в Москве
Взрыв и крупный пожар на предприятии произошли 28 сентября. Трагедия унесла жизни 14 человек.
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Директора предприятия по производству пиротехники в селе Кубринск Ярославской области, где в результате взрыва и пожара погибли 14 человек, задержали в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
В настоящее время мужчину направляют в Переславль для проведения необходимых следственных действий.
Взрыв и крупный пожар на предприятии произошли 28 сентября. Возгорание началось около 16:06 по московскому времени, после чего огонь распространился на два здания. По предварительным данным, перед пожаром произошла детонация пиротехнических изделий.
В результате происшествия погибли 14 человек, еще одна женщина получила травму ноги. Для ликвидации последствий привлекли 200 человек и 23 единицы техники. Пожар был полностью потушен.
После ЧП в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за близости предприятия к социальным объектам эвакуировали детей и сотрудников Центра дополнительного образования и Кубринского центра развития ребенка. В части населенного пункта произошло отключение электричества, для социальных учреждений доставили генераторы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек. Проверку также проводит прокуратура. Причины пожара и взрыва пока устанавливаются.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 29 сент
- В Ярославской области объявили траур после пожара на предприятии
- 29 сент
- Взрыв на пиротехническом заводе в Кубринске унес жизни 14 человек
- 28 сент
- Взрыв на производстве пиротехники в Ярославской области. Что известно к этому часу
- 28 сент
- Тушение смертельного пожара в Ярославской области завершено
- 28 сент
- Число погибших при взрыве в Ярославской области возросло до 14
- 28 сент
- Очевидец взрыва под Ярославлем: «Вышибло двери и два окна»
- 28 сент
- Видео с места трагедии в Ярославской области: при пожаре погибли 13 человек
Читайте также
83%
Нашли ошибку?