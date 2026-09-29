Директор взорвавшегося завода пиротехники под Ярославлем задержан в Москве

Директора предприятия по производству пиротехники в селе Кубринск Ярославской области, где в результате взрыва и пожара погибли 14 человек, задержали в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

В настоящее время мужчину направляют в Переславль для проведения необходимых следственных действий.

Взрыв и крупный пожар на предприятии произошли 28 сентября. Возгорание началось около 16:06 по московскому времени, после чего огонь распространился на два здания. По предварительным данным, перед пожаром произошла детонация пиротехнических изделий.

В результате происшествия погибли 14 человек, еще одна женщина получила травму ноги. Для ликвидации последствий привлекли 200 человек и 23 единицы техники. Пожар был полностью потушен.

После ЧП в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за близости предприятия к социальным объектам эвакуировали детей и сотрудников Центра дополнительного образования и Кубринского центра развития ребенка. В части населенного пункта произошло отключение электричества, для социальных учреждений доставили генераторы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек. Проверку также проводит прокуратура. Причины пожара и взрыва пока устанавливаются.

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