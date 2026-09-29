«По потребности»: Анна Хилькевич рассказала о бьюти-процедурах для дочерей

Анна Хилькевич не против бьюти-процедур для дочерей

Актриса Анна Хилькевич рассказала, какие процедуры красоты разрешает своим дочерям и с какого возраста считает их допустимыми. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премии VOICE BEAUTY AWARDS.

Артистка отметила, что не выступает против ухода за внешностью для детей, но считает, что все должно происходить по мере необходимости. По ее словам, эпиляцию дочерям можно будет делать примерно с 14 лет, однако пока речь идет не о лазерных процедурах, а о восковой эпиляции.

«Ну, эпиляцию — да, да, да. Но не лазерную, не лазерную. Пока восковую. Мне кажется, восковую эпиляцию можно детям по потребности», — рассказала Хилькевич.

Также актриса призналась, что вместе с дочерьми посещает маникюрный салон. При этом использование гель-лака она ограничивает и разрешает его только один раз в год.

«Маникюры, да, у меня же есть свой маникюрный салон, поэтому мы с девочками ездим, конечно, на маникюрчики. Гель-лаки я им разрешаю один раз в год. Один раз в год. Но они забывают об этом», — добавила артистка.

У Анны Хилькевич и ее супруга, бизнесмена Артура Мартиросяна, трое дочерей. Старшая Арианна родилась в декабре 2015 года, Анна-Мария появилась на свет в 2018-м. Изначально девочку назвали Марией, однако позже родители изменили имя, добавив к нему вторую часть. Младшая дочь Оливия родилась 17 сентября 2024 года.

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