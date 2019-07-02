Видео: Депутаты-сторонники Brexit устроили демарш на заседании Европарламента

, 13:18 Фото 70

Евродепутаты повернулись спиной к залу во время исполнения гимна Евросоюза.

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Фото, видео : REUTERS/Vincent Kessler

Тема:
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Депутаты, выражающие поддержку Brexit, во вторник, 2 июля, устроили демарш в ходе первого заседания Европарламента в Страсбурге. Они повернулись спиной к залу во время исполнения гимна Евросоюза.

Когда временный председатель Антонио Таяни объявил очередную сессию открытой и попросил всех встать, 28 человек из группы Найджела Фараджа развернулись спиной к залу и продолжили так стоять до завершения исполнения гимна ЕС.

«Слушать гимн ЕС, даже если вы не разделяете его взглядов, это вопрос уважения», — цитирует Антонио Таяни РИА Новости.

Стоит отметить, что некоторые депутаты Европарламента появились на первом заседании, надев ярко желтые майки с принтом «Стоп Brexit».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Борис Джонсон намерен путем Brexit доказать Путину ценность либерализма.

Тема:
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