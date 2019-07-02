Видео: В Чебоксарах маленькая девочка провалилась в канализационный люк

В Чебоксарах возбудили уголовное дело после падения ребенка в колодец. Работники местного Водоканала открыли люк и, не оградив его, ушли. Уже через несколько секунд в него провалилась полуторагодовалая девочка.

Она вышла из подъезда вместе с мамой, которая не заметила опасный участок. На помощь подоспели все те же коммунальщики. Ребенка госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму, но позже выписали.

Как сообщают местные СМИ, родители претензий не имеют, однако у Следственного комитета возникли вопросы. Они намерены привлечь к ответственности нерадивых коммунальщиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пятилетний ребенок погиб, провалившись в канализационный колодец в Анапе.