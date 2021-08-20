22 августа День флага Российской Федерации

Ежегодно 22 августа отмечается День флага Российской Федерации. Этот праздник был учрежден 20 августа 1994-го после того, как тремя годами ранее над Белым домом в Москве был впервые поднят российский триколор. В этот день 22 августа 1991-го собрали Чрезвычайную сессию Верховного совета РСФСР, где приняли решение, что полотно из белой, лазоревой и алых полос, станет новым флагом страны.

Wikipedia.org

История российского флага насчитывает более 300 лет. За это время он неоднократно менялся и возвращался к своему первоначальному виду. Кто ввел триколор и как он менялся в течение веков, подробно расскажет 5-tv.ru.

Бело-сине-красный российский триколор

Законным «отцом» привычного для нас трехцветного флага принято считать Петра I. В 1705-м он сам начертил эскиз и издал указ, чтобы флаг поместили на все торговые судна страны. Трехцветные полотна возвышались и на военных кораблях до 1712-го, пока не утвердили Андреевский флаг.

Владимир Яркин «Первый выход в море кораблей Каспийской флотилии». Wikipedia.org

Черно-желто-белый российский триколор

В таком виде флаг, отличающий российские корабли в море, просуществовал до 1858-го. Реформатор Александр II решил его изменить. Сначала было решено поменять цвета всех государственных знамен на улицах. Их «перекрасили» в черно-желто-белый триколор, а 1 января 1865-го флаг Российской Империи окончательно приобрел новый окрас и официальный статус. Но его наследнику Александру III, видимо, такая палитра пришлась не по вкусу, и как только он получил царские полномочия, то вернул бело-сине-красный флаг.

Фрагмент приложения к указу Александра II о смене цветов государственных знамен от 11 июня 1858 года. Wikipedia.org

В 1896-м Николай II организовал Особое совещание при министерстве юстиции, чтобы окончательно решить, каким должен быть Российский национальный флаг. На совете постановили, что сине-бело-красные цвета имеют право быть государственными. Тогда же объяснили, почему была выбрана именно эта комбинация: красный — знак державы, синий — цвет Богоматери, под покровительством которой находится Россия, а белый — свобода и независимость.

Российский флаг после революции

После февральской революции Временное правительство все также использовало бело-сине-красный триколор в качестве государственного флага. Коммунисты не сразу отказались от этого дизайна и вплоть до 1918-го использовали его. Но на заседании фракции большевиков ВЦИК Яков Свердлов предложил утвердить красное полотно с изображенным на нем серпом, молотом и пятигранной звездой.

ТАСС / Игорь Зотин

С того момента новый красный флаг стал символом государственного суверенитета СССР и нерушимого содружества коммунизма. Серп и молот означали непоколебимый союз рабочего класса и колхозников, а звезда, возвышающаяся над ними, стала символом торжества идей коммунизма на пяти континентах. Он развевался над Советским союзом на протяжении 70 лет.