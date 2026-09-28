Не прощаемся с теплом: антициклон принесет в Москву «старое» бабье лето

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 23 0

Синоптик пообещала столице сухую и теплую неделю без осадков.

Азорский максимум принесет в Москву бабье лето

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Тема:
Погода

Азорский антициклон принесет в Москву бабье лето

Теплая и сухая погода установится в Москве в последние дни сентября. Об этом в беседе с aif.ru рассказала главный специалист-метеоролог Татьяна Позднякова.

По ее словам, заключительная часть сентября в столице окажется теплой и приятной. Причиной станет мощный азорский антициклон. Он принесет так называемое «старое» бабье лето, которое затем мягко перейдет в золотую осень. Период будет необычно сухим, безветренным и комфортным, а температура превысит климатическую норму на два–три градуса.

С понедельника по среду погода сложится почти идеально. Утренние туманы рассеются, небо над городом очистится. Днем 28–30 сентября воздух прогреется до +18 градусов, местами до +19 градусов. Ночи, однако, останутся прохладными: из-за ясного неба земля быстро теряет тепло, и столбики термометров опустятся до +3 градуса.

С 1 октября погодный рисунок немного изменится. Давление сохранится на рекордно высоких отметках — порядка 760–765 мм ртутного столба, поэтому дождевые фронты по-прежнему не смогут пробиться. Но ветер повернет на северные направления и станет заметнее. Из-за этого в четверг и пятницу днем потеплеет только до +12 °C. Ночью температура упадет до +2 градуса, а в низинах Подмосковья возможны первые слабые заморозки на почве.

В выходные, 3 и 4 октября, золотая осень сохранит позиции. Погода будет преимущественно солнечной, сухой и безветренной.

Ранее 5-tv.ru писал о прогнозах синоптиков на начало осени.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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