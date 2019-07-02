Лев Лещенко прокомментировал проезд машины Аллы Пугачевой по перрону

Известный российский певец Лев Лещенко прокомментировал инцидент с проездом автомобиля Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала.

«Алла Борисовна — публичный человек! Она должна была пешком с чемоданом идти и тащить его в вагон?!» — возмутился реакции общественности Лещенко.

Певец отметил, что за Аллой Борисовной «пристально смотрят» все: и поклонники, и недоброжелатели. Об этом он рассказал на телеканале «Звезда».

Продюсер Иосиф Пригожин — муж певицы Валерии — тоже встал на сторону Аллы Пугачевой в эфире НСН. По его мнению, такая личность «планетарного масштаба», как Примадонна, имеет право на краткосрочный заезд на перрон.

«Устроили из этого балаган! Хейтеры какие-то», —пристыдил злобных комментаторов Пригожин.

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Поклонники Аллы Пугачевой вступились за народную артистку. По их мнению, водитель заехал на перрон исключительно в целях безопасности Примадонны.

Ранее 5-tv.ru писал, что подруга Аллы Пугачевой — Лайма Вайкуле не встретила певицу на вокзале в Риге.