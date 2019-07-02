Лев Лещенко прокомментировал проезд машины Аллы Пугачевой по перрону

, 19:23 1 896

Народный артист обескуражен поведением хейтров, обвиняющих водителя Примадонны в незаконной парковке.

Фото : ИТАР-ТАСС / Сергей Карпов

Известный российский певец Лев Лещенко прокомментировал инцидент с проездом автомобиля Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала.

«Алла Борисовна — публичный человек! Она должна была пешком с чемоданом идти и тащить его в вагон?!» — возмутился реакции общественности Лещенко.

Певец отметил, что за Аллой Борисовной «пристально смотрят» все: и поклонники, и недоброжелатели. Об этом он рассказал на телеканале «Звезда».

Продюсер Иосиф Пригожин — муж певицы Валерии — тоже встал на сторону Аллы Пугачевой в эфире НСН. По его мнению, такая личность «планетарного масштаба», как Примадонна, имеет право на краткосрочный заезд на перрон.

«Устроили из этого балаган! Хейтеры какие-то», —пристыдил злобных комментаторов Пригожин.

«Как я разжирел!»: Борис Корчевников рассказал, почему сильно поправился

Поклонники Аллы Пугачевой вступились за народную артистку. По их мнению, водитель заехал на перрон исключительно в целях безопасности Примадонны.

Ранее 5-tv.ru писал, что подруга Аллы Пугачевой — Лайма Вайкуле не встретила певицу на вокзале в Риге.

Читайте также

+18° Днём +20°
Ночью +12°
63.23
0.18 71.41
0.01
Гороскоп на 2 июля: Рыбы, да вы счастливчики!

Последние новости

20:14
«Сумасшедшие веселятся»: Муж Лаймы Вайкуле о ее «конфликте» с Пугачевой
20:07
Итальянский художник трактором «нарисовал» портрет князя Владимира к визиту Путина
20:01
Протонную терапию обсудили на Европейской конференции по рассеянию нейтронов
19:52
Россия заплатила 33 миллиона евро в качестве взноса в Совет Европы за 2019 год
19:49
Огонь! Актриса Эвелина Бледанс отдыхает в Ялте в компании прекрасных незнакомцев
19:43
Подробности гибели 14 моряков-подводников в Североморске

Сейчас читают

Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачеву на вокзале в Риге
Жена Дмитрия Диброва сразила фанатов снимком в купальнике с глубоким декольте
Названа причина гибели российских подводников

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге