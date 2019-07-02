Итальянский художник трактором «нарисовал» портрет князя Владимира к визиту Путина

, 20:07 Фото 24

Площадь «картины» составила 24 тысячи квадратных метров.

Фото : www.globallookpress.com

Художник из Италии Дарио Гамбарин изобразил князя Владимира в честь предстоящего визита в страну президента России Владимира Путина. Правда, вместо красок Гамбарин использовал трактор, а холстом послужило пшеничное поле. Древнерусского правителя художник выбрал в первую очередь из-за того, что с президентом России их роднит имя, сообщает ФАН.

Князь представлен с кустистой бородой и в древнерусском шлеме, который украшает православный крест. Подпись к портрету гласит «Святой Владимир», она сделана на русском языке.

Twitter @rianru

За создание портрета князя Владимира итальянский художник принялся на следующий день после сбора урожая. Длина «картины» составила около 200 метров, а общая площадь — 24 тысячи квадратных метров. На всю работу у художника ушло около 11 часов.

Это ответный подарок, по словам Гамбарина, на дар Путина в 2013 году. Тогда президент России подарил папе Франциску икону Владимирской Богоматери.

Владимир Путин приедет с официальным визитом в Италию 4 июля. Он встретится с Папой Римским Франциском, а также проведет переговоры с итальянским президентом и председателем Совета министров Джузеппе Конте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лукашенко подарил Путину фигурку дзюдоистов и эксклюзивный набор шоколада.

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