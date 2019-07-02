Итальянский художник трактором «нарисовал» портрет князя Владимира к визиту Путина

Художник из Италии Дарио Гамбарин изобразил князя Владимира в честь предстоящего визита в страну президента России Владимира Путина. Правда, вместо красок Гамбарин использовал трактор, а холстом послужило пшеничное поле. Древнерусского правителя художник выбрал в первую очередь из-за того, что с президентом России их роднит имя, сообщает ФАН.

Князь представлен с кустистой бородой и в древнерусском шлеме, который украшает православный крест. Подпись к портрету гласит «Святой Владимир», она сделана на русском языке.

Twitter @rianru