Зубков доложил Путину о развитии рынка газомоторного топлива в России

В России активно развивается рынок газомоторного топлива. Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков во вторник, 2 июля, доложил президенту, что сеть заправочных станций работает уже в 17 регионах. И отечественная промышленность реагирует. Выпускаются модели грузовых и легковых автомобилей, способных работать на газе.

«Несмотря на отмену госрегулирования, все-таки газомоторное топливо значительно дешевле», — заявил на встрече Владимир Путин.

«Дешевле. Сегодня где-то от 16 до 18 рублей за единицу заправки. А мы видим, что дизель и бензин уже 46-48 рублей. Так что почти в 2,5–3 раза дешевле. Это очень выгодно. И потом, экологически оно тоже выгодно», — согласился с главой государства Зубков.

Хороший опыт использования сжиженного природного газа у железнодорожников. Десятки магистральных локомотивов работают на этом топливе. В перспективе планируют перевести на СПГ и водный транспорт. Суда на мазуте уже запрещены на Балтике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что еще в феврале 2019 года Владимир Путин дал поручение активно развивать в России транспорт на газовом топливе.