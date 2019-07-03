Мужчина чудом выжил после падения в битумную реку

, 5:40 Эфирная новость 26

Так называемая река образовалась после закрытия в регионе асфальтно-битумного завода.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

В Воронежской области чудом спасли мужчину, который провалился в битумную реку. Поток из мазута и нефти течет у трассы М4 Дон у города Павловск — после закрытия там асфальто-битумного завода.

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Ситуация чрезвычайная и усугубляется с каждым днем. Дальнобойщики сваливают сюда испорченные шины и другой мусор. И это не только экологическая кастастрофа — на месте пострадавшего может оказаться каждый.

Подробнее — Вячеслав Николаев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на «Прямой линии» президент много спрашивали об экологии и в частности о мусорных свалках.

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