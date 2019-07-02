«Сумасшедшие веселятся»: Муж Лаймы Вайкуле о ее «конфликте» с Пугачевой

Алла Пугачева, похоже, крепко попала в водоворот досужих домыслов и сплетен недоброжелателей. Еще не стихла волна возмущения проездом Примадонны на лимузине к вагону поезда, следовавшего из Москвы в Ригу, а на другом конце пути ее ждал новая порция «новостей».

Из-за того что Пугачеву не встретила на вокзале Лайма Вайкуле, журналисты заподозрили, что между давними подругами произошел серьезный конфликт, и теперь гадают, посетит ли Примадонна музыкальный фестиваль «Лайма. Рандеву» или демонстративно проигнорирует.

Сайт KP.RU попросил прокомментировать информацию о межзвездной ссоре мужа Вайкуле — музыканта и продюсера Андрея Латковского.

«Я даже не хочу это комментировать. Никакого конфликта нет. Сумасшедшие люди веселятся, выдумывают на пустом месте. Мы уже реагируем на эти глупости», — сказал он.

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Как отмечает издание, 70-летняя Алла Борисовна и 65-летняя Лайма Станиславовна действительно давно дружат, даже их дома в Юрмале расположены поблизости друг от друга. Пугачева, когда бывает в Латвии, часто забегает к Вайкуле в гости с детьми, однако из всего этого не следует, что они должны всякий раз встречать друг друга на вокзале.

Ранее 5-tv.ru о предполагаемом конфликте между Аллой Пугачевой и Лаймой Вайкуле.