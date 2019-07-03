Известный поп-исполнитель Дима Билан растрогал поклонников новой публикацией в Instagram. На своей странице в социальной сети певец разместил забавный видеоролик, на котором держит на руках своего нового пушистого друга — мопса. Артист с умилением смотрит на своего питомца, на что пес отвечает любовью и лижет подбородок хозяина.

«Хрюшоныш», — шутливо называет собаку музыкант.

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Правда ли Билан решил обзавестись домашним животным, точно неизвестно. Во всяком случае, в записи под постом он указал, что гуляет со своим новым другом и, как можно заметить по кадрам, водит его в кафе.

Увидев трогательное видео на странице артиста, фанаты пришли в восторг. В комментариях они отметили, что питомец буквально искрится от счастья, находясь рядом с исполнителем. Его преданные глаза выдают безмерную любовь к певцу.

«Ай! Какая Лапуля! Хрюшоныш! Какое прелестное, ласковое создание!»

«И как мило, так нежно мопсик к Вам тянется и „целует“. Замечаю, как Вас обожают животные! Хорошего человека чувствуют. Прекрасного дня!»

«Какая прелесть! Друг у вас чудесный! Вы так ласково обращаетесь с ним!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дима Билан ответил на вопрос, есть ли секс в его жизни.