Прокуратура потребовала оставить приговор экс-мужу Лерчек без изменений

Прокуратура требует оставить без изменений приговор бывшему супругу блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Артему Чекалину. Об этом в беседе с ТАСС сообщил один из участников судебного процесса.

«Представители надзорного ведомства просят апелляционную инстанцию Мосгорсуда приговор Гагаринского районного суда Москвы оставить без изменений, а апелляционные жалобы защитника и самого осужденного Чекалина — без удовлетворения», — сказал он.

По его словам, прокуратура настаивает на том, что вынесенный судом приговор законен. Собеседник также отметил, что в ведомстве обосновывают приговор тяжестью преступления, степенью угрозы обществу и данными об осужденном, поэтому оснований для его смягчения нет.

Кроме того, источник заявил, что апелляционная жалоба на приговор в отношении Чекалина будет рассмотрена городским судом утром 28 сентября.

В апреле этого года Гагаринский суд приговорил Артема к семи годам лишения свободы и многомиллионному денежному штрафу по делу о выводе за границу свыше 250 миллионов рублей. Под стражу его взяли прямо в зале суда.

Следователи установили, что Чекалин вместе с Валерией и экс-партнером Романом Вишняком отправили за рубеж крупную сумму денег, вырученную от продажи онлайн-курсов по фитнесу. Для этого они использовали счета в ОАЭ, при этом банк получил от них подложные бумаги. Свою вину Артем не признает.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лерчек приговорили к условному сроку и штрафу в размере 763,5 миллиона рублей по этому делу.

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