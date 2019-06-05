«Люблю, умею, практикую»: Дима Билан о сексе

Известный российский певец, участник «Евровидения» Дима Билан лаконично рассказал, есть ли секс в его жизни. Артист был сдержан и лаконичен.

«Люблю. Умею. Практикую», — заявил он, отвечая на вопрос.

Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова после отравления

По словам музыканта, он нормальный человек и не живет в «облаке брома и невесомости», секс в его жизни присутствует, только он «не пихает его в каждую публикацию». Об этом сообщает издание Дни.ру.

Вопрос о сексе был задан после того, как у Билана спросили, намерен ли он создать семью. На что 37-летний кумир многих представительниц прекрасного пола ответил, что таких планов пока у него нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Дима Билан в свое время не женился.