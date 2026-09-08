Была ли заявка? Эксперт оценила версию о побеге семьи Усольцевых на вертолете

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 46 0

Прошел почти год, как они исчезли, но ответов по-прежнему нет.

Могла ли пропавшая семья Усольцевых сбежать на вертолете

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

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Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых

Авиадиспетчер Комиссарова исключила версию побега семьи Усольцевых на вертолете

Версия возможного побега семьи Усольцевых из Красноярского края на вертолете маловероятна, поскольку такой полет не мог бы остаться незамеченным для местных жителей. Об этом заявила заслуженный авиадиспетчер первого класса Ольга Комиссарова в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, вертолеты нечасто летают в районе, где пропала семья. Звук воздушного судна наверняка привлек бы внимание людей из ближайших населенных пунктов.

Эксперт также уточнила, что любой полет требует предварительного оформления заявки в соответствующих службах. По ее мнению, эти обстоятельства делают версию с эвакуацией семьи на вертолете крайне сомнительной.

«Я думаю, ни один пилот не будет лишаться лицензии за нарушение воздушного пространства, вылетев без заявки. А была ли заявка или нет, можно проверить только официально. Если даже рассматривать возможность вылета на вертолете, то население не могло не заметить в том районе вертолет и шум», — отметила эксперт.

Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина Усольцевы пропали в районе Минской петли в Красноярском крае в конце сентября 2025 года. По официальной версии, семья отправилась в однодневный поход к горе Буратинка.

Автомобиль Усольцевых обнаружили у предполагаемого начала маршрута, однако других следов семьи найти не удалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов заявил, что не верит в версию о гибели родственников. По его словам, отсутствие каких-либо следов заставляет его считать наиболее вероятной версию побега.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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