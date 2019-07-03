«Выступал в Сочи»: Шатунов вернулся к концертам после госпитализации

Российский и советский музыкальный исполнитель, бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов отлично себя чувствует после госпитализации и уже дает концерты. Об этом в интервью для Starhit сообщила ведущая Дана Борисова. Звезда сейчас отдыхает в Сочи, где накануне выступал артист.

«Вчера Юра выступал в Сочи, он прекрасно выглядел и хорошо себя чувствовал. Я остановилась в апартаментах, названных в его честь», — поделилась теледива.

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К слову, концерт Шатунова произвел впечатление не только на Борисову, но и музыкального продюсера Андрея Разина, который работал с группой «Ласковый май». В сети появились кадры, на которых он вручает букет цветов исполнителю. Певец был удивлен и одновременно растроган таким жестом своего старого знакомого, поскольку не ожидал его увидеть в зале.

Несколько дней назад Шатунов попал в больницу. Ему пришлось обратиться к помощи медиков накануне концерта в Новороссийске. Артиста стала беспокоить зубная боль, устранить которую помогли только стоматологи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Юрий Шатунов не общается с родным отцом.