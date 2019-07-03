Путин поручил МВД упростить получение паспортов РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин поручил МВД изучить ситуацию, предусматривающую упрощенную выдачу российских паспортов гражданам Украины. Ответ правоохранительного ведомства ожидается 1 августа 2019 года, пишет «Экономика сегодня».

В марте 2019 года вступил в силу закон, предоставивший президенту России в гуманитарных целях определять категории иностранных граждан, которые могут претендовать на получение гражданства РФ по упрощенной схеме. Например, исключается необходимость предоставлять вид на жительство, иметь непрерывный срок проживания в РФ в течение пяти лет, как это предусмотрено общим порядком.

В ходе «Прямой линии» 20 июня 2019 года Путин предложил облегчить процесс получения гражданства РФ заинтересованным в этом гражданам Украины. Он напомнил, что подписанный ранее документ и ряд других нормативных актов позволяют украинцам, находящимся на территории России, в упрощенном порядке получать ее гражданство. Вместе с тем президент России признал, что существуют проблемы, связанные с тем, что от граждан Незалежной требуют документы, которые они могут получить только в этой стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик получили российские паспорта.