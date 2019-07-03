Лесное озеро в пригороде Петербурга загрязнено химикатами

, 8:40 Эфирная новость 123

Возле озера Сиркоярви появились таблички о «химической опасности». На месте работают специалисты.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

Вот такие таблички о «химической опасности» появились во вторник, 2 июля, вокруг озера Сиркоярви примерно в 40 километрах к северу-востоку от Петербурга.

Запрещено купаться и находиться в прибрежной полосе, поскольку территория загрязнена — «неустановленным веществом». Эксперты сходу не смогли определить, какую отраву злоумышленники слили из канистр в тихое лесное озеро.

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Роман Ишмухаметов передает с места событий.

Тревожные новости приходят и от экологов с Байкала. Как сообщал ранее 5-tv.ru, скопление токсинов в самом глубоком озере достигло максимальных значений. Будущее поколение едва ли сможет рассчитывать на пресную воду озера: экосистема с каждым годом становится все хуже и хуже.

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