Лесное озеро в пригороде Петербурга загрязнено химикатами

Вот такие таблички о «химической опасности» появились во вторник, 2 июля, вокруг озера Сиркоярви примерно в 40 километрах к северу-востоку от Петербурга.

Запрещено купаться и находиться в прибрежной полосе, поскольку территория загрязнена — «неустановленным веществом». Эксперты сходу не смогли определить, какую отраву злоумышленники слили из канистр в тихое лесное озеро.

Гороскоп на 3 июля: Козероги, знание ваше будущее!

Роман Ишмухаметов передает с места событий.

Тревожные новости приходят и от экологов с Байкала. Как сообщал ранее 5-tv.ru, скопление токсинов в самом глубоком озере достигло максимальных значений. Будущее поколение едва ли сможет рассчитывать на пресную воду озера: экосистема с каждым годом становится все хуже и хуже.