Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин досрочно выпущен из СИЗО по состоянию здоровья. Из-за травмы колена скандально известный футболист пройдет курс реабилитации в одном из московских медцентров. Лечение закончится до его этапирования в колонию. Кокорина и его брата признали виновными в участии в прошлогодних драках в Москве. В тюрьме они проведут полтора года.

Чем еще запомнился вторник, 2 июля, в подборке 5-tv.ru.



В Самарской области ввели режим ЧС из-за нашествия саранчи. Насекомые уже захватили Чапаевск и Новокуйбышевск, а также Волжский и Красноармейский районы. Чтобы остановить вредителей, была проведена химическая обработка на площади более трех тысяч гектар. В городских округах отраву сбрасывают с воздуха. По данным Минсельхоза, ситуация находится под контролем.

В Петербурге девушка-водитель прокатила на капоте назойливого поклонника. Необычная поездка длилась около полутора километров. При этом скорость была высокой, а автоледи — предельно спокойной. И даже курила за рулем. Позже она рассказала журналистам, что мужчина постоянно ее преследует: караулит у дома, встречает с работы. Сегодня он прыгнул на капот ее иномарки. При этом полиция не считает его поведение опасным.

Гороскоп на 3 июля: Козероги, знание ваше будущее!

Житель Великих Лук выловил необычную рыбу семейства пираньевых. Сначала рыбак подумал, что ему попался хищный мутант. Однако выяснилось, что обитатель Амазонки не опасен для человека. В природе Паку питается улитками и мелкими сородичами, вот и клюнул на червя. Каким образом рыба оказалась в Псковской области — пока загадка. Рыбак же рискнул отправить добычу на кухню. Говорит, было вкусно.

Итоги первого круга Уимблдонского турнира называют сенсацией. Впервые за 28 лет победу одержала теннисистка, которой еще не исполнилось и шестнадцати лет! Более того, Корри Гауф одолела не кого-нибудь, а пятикратную чемпионку турнира Винус Уильямс. Поединок длился более часа. В решающий момент трибуны взорвались аплодисментами. Победительница не смогла сдержать слез.