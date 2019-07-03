Кокорин досрочно выпущен из СИЗО

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Признанный виновным в резонансных прошлогодних драках в Москве «зенитовец» перед отбытием наказания в колонии пройдет курс реабилитации колена.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 291

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин досрочно выпущен из СИЗО по состоянию здоровья. Из-за травмы колена скандально известный футболист пройдет курс реабилитации в одном из московских медцентров. Лечение закончится до его этапирования в колонию. Кокорина и его брата признали виновными в участии в прошлогодних драках в Москве. В тюрьме они проведут полтора года.

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