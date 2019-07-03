В сети обсуждают президента Франции Макрона, «закинувшего» ноги на стол в Брюсселе

Вот уже второй день пользователи сети обсуждают снимок президента Франции Эммануэля Макрона, сделанный на саммите Европейского Союза в бельгийском Брюсселе во вторник, 2 июля. На кадре, как отмечают юзеры, Макрон откинулся на кресле и закинул ногу на журнальный столик во время переговоров с одним из чиновников.

Twitter @dimsmirnov175

«Совсем бабушкин сын очешуел», — заявил один из пользователей в Twitter.

«Мальчик возомнил себя Наполеоном», — добавил другой.

«Свинство!» — не сдержался очередной юзер.

Однако часть пользователей не смогли «разглядеть» обувь французского лидера на мебели. По их мнению, дело в не совсем удачном ракурсе съемки, а на деле Эммануэль Макрон всего лишь упирается ногой в стол.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Макрон пообещал приехать в Россию на празднование Дня Победы в 2020 году.