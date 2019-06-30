Макрон пообещал приехать в Россию на 75-летие Дня Победы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что примет участие в торжествах по случаю 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве.

«Да, я буду там. Господин Путин пригласил меня, я приеду», — цитирует Макрона ТАСС.

По словам французского президента, такая дата как День Победы очень важна для Франции, французы помнят, «что многим обязаны России и тем, кто сопротивлялся».

По информации агентства, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что официальное приглашение будет передано в ближайшие дни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин пригласил лидеров G20 в Москву на торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы