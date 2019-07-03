Фото: Лариса Гузеева трогательно поздравила Алексея Серебрякова с юбилеем

, 20:59 Фото 77

Актриса и телеведущая опубликовала архивный снимок с трепетным сообщением.

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Фото, видео : Instagram @_larisa_guzeeva_

В среду, 3 июля, 55-летний юбилей отмечает актер Алексей Серебряков. Его коллега по цеху Лариса Гузеева трогательно поздравила его с днем рождения.

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Поздравление появилось на странице Гузеевой в Instagram. Телеведущая опубликовала в социальной сети архивное совместное фото с Серебряковым и дополнила его трепетным посланием.

«С днем рождения, Лешечка!» — написала она.

Instagram @_larisa_guzeeva_

В комментариях подписчики Гузеевой признались, что кадр вызвал у них ностальгию. Однако многие фолловеры актрисы отметили, что после неоднозначного интервью Серебрякова канадской прессе они перестали воспринимать Алексея как достойного артиста и человека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лариса Гузеева похвасталась ножками невестки в откровенном мини.

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