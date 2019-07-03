Преступник ограбил ювелирный магазин, забравшись через крышу «Мега Дыбенко» в Петербурге

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Добычей злоумышленника стали 240 тысяч рублей и четыре коробки драгоценностями.

Фото : www.globallookpress.com

Преступник ограбил ювелирный магазин, забравшись в него через крышу ТЦ «Мега Дыбенко». Инцидент произошел ночью 2 июля на Мурманском шоссе под Петербургом.

Как стало известно 5-tv.ru, злоумышленник проник в здание через люк на крыше и, разобрав подвесной потолок, оказался в торговом зале ювелирного магазина. Ловкий воришка отыскал в служебном кабинете ключи от сейфов и похитил из них 240 тысяч рублей, прихватив по пути четыре коробки с ювелирными изделиями.

Стоит отметить, что на совершение преступления у злоумышленника ушло всего полчаса. Проводка камер наблюдения была предусмотрительно перерезана. Возбуждено уголовное дело. Ведется розыск преступника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезду фильма «Беспредел» обокрали в Москве.

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