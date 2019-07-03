«Зачем эта показуха?!»: Фанаты не верят в искренность Насти Каменских

Известная певица Анастасия Каменских опубликовала в Instagram снимок, где она с голой спиной стоит на коленях перед своим супругом Потапом. В новой публикации 32-летняя артистка поделилась с фанатами мыслями о любви, семье, поддержке и интимной близости.
«Половина только у таблетки и у **** бывает», — съязвил в ответ на пост подписчик.
Другие комментаторы высказали свое недовольство по поводу слишком интимных слов и фото, которые опубликовала Каменских. По их мнению, чувства Насти не настоящие.
Косметолог раскрыла секрет «вечной молодости» Аллы Пугачевой
«Зачем эта показуха?»
«Вам не надоели эти хайпы?! Вернись в семью чувак!»
«Такая постоянная показуха до добра не доводит»;
«Не могу поверить в искренность их любви», — наперебой возмущаются фолловеры.
Скандальный блогер Лена Миро тоже назвала недавнюю свадьбу Потапа и Насти Каменских маркетинговым ходом. По ее словам, брак украинских артистов — фикция. Более того, он напоминает ей бизнес-проект.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты устали от откровенных фото Насти Каменских и попросили Потапа ей «заняться».