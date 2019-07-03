«Зачем эта показуха?!»: Фанаты не верят в искренность Насти Каменских

, 14:59 Фото 176

Злопыхатели осудили певицу за трогательные слова о семейной жизни с Потапом.

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Известная певица Анастасия Каменских опубликовала в Instagram снимок, где она с голой спиной стоит на коленях перед своим супругом Потапом. В новой публикации 32-летняя артистка поделилась с фанатами мыслями о любви, семье, поддержке и интимной близости.

«Нас создали так, чтобы искать по всему миру свою идеальную половину. Переживать с ней любовь, страсть, все невзгоды и слезы, понимать, принимать и поддерживать», — заявляет Настя Каменских.

«Половина только у таблетки и у **** бывает», — съязвил в ответ на пост подписчик.

Instagram @kamenskux

Другие комментаторы высказали свое недовольство по поводу слишком интимных слов и фото, которые опубликовала Каменских. По их мнению, чувства Насти не настоящие.

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«Зачем эта показуха?»

«Вам не надоели эти хайпы?! Вернись в семью чувак!»

«Такая постоянная показуха до добра не доводит»;

«Не могу поверить в искренность их любви», — наперебой возмущаются фолловеры.

Скандальный блогер Лена Миро тоже назвала недавнюю свадьбу Потапа и Насти Каменских маркетинговым ходом. По ее словам, брак украинских артистов — фикция. Более того, он напоминает ей бизнес-проект.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты устали от откровенных фото Насти Каменских и попросили Потапа ей «заняться».

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