«Зачем эта показуха?!»: Фанаты не верят в искренность Насти Каменских

Известная певица Анастасия Каменских опубликовала в Instagram снимок, где она с голой спиной стоит на коленях перед своим супругом Потапом. В новой публикации 32-летняя артистка поделилась с фанатами мыслями о любви, семье, поддержке и интимной близости.

«Нас создали так, чтобы искать по всему миру свою идеальную половину. Переживать с ней любовь, страсть, все невзгоды и слезы, понимать, принимать и поддерживать», — заявляет Настя Каменских.

«Половина только у таблетки и у **** бывает», — съязвил в ответ на пост подписчик.

Instagram @kamenskux