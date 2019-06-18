Скандальный блогер Лена Миро назвала свадьбу Потапа и Насти Каменских очередным маркетинговым ходом. Об этом она написала в Живом Журнале.

«Как, не имея ни голоса, ни слуха, ни нормальных песен, эти ребята держатся на плаву? Десятилетиями впаривать Настю на корпоратах — это нужно уметь», — восклицает Миро. — Это страница замужней женщины 40 лет или аккаунт эскортницы? Что лично вам он больше напоминает?»

В конце Лена Миро добавила, что брак Потапа и Насти — фикция. Он напоминает больше бизнес-проект.

Однако фанаты пары вступились за них в комментариях:

«Ну, Насте не 40. А чуть за 30. И выглядит она хорошо. Инста на эскортную вообще не похожа. Есть что показать, поэтому и показывает. И голос у нее приятный».

«Пара чудесная, и поженились они не для пиара. 13 лет была любовницей, теперь официально женой стала, потому что деток хочет», — написали поклонники дуэта.

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Украинские артисты Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских поженились 23 мая 2019 года. После свадьбы пара отправилась в теплые края.

Ранее 5-tv.ru сообщил о том, почему Потап рассказал, почему долго скрывал отношения с Настей Каменских.