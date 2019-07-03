В Верховной раде призвали материться по-украински

Депутат Верховной рады Украины Ольга Богомолец призвала материться по-украински. Автор законопроекта «О противодействии сквернословию» отметила, что для культуры Незалежной в принципе чуждо употребление бранных слов «ниже пояса». Народная избранница уверена, что уж если и материться, то в совершенно ином пантеистическом измерении ругательства.

По словам Ольги Богомолец, законопроект должен стать средством для борьбы за чистоту родного языка.

« Хотите материться — материтесь по-украински. Принимать закон об украинском языке, и не вычищать язык от совершенно неприсущих украинской культуре. Это не наше, не украинское. Украинцы никогда не матерились и не употребляли брань ниже пояса », — цитирует Ольгу Богомолец Lenta.ru.

Проект закона «О противодействии сквернословию» был внесен на рассмотрение украинского парламента 3 июля. Если он будет принят, в стране запретят употребление бранных выражений в теле и радиоэфире, СМИ, сети и во время публичных выступлений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина отозвала приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы в Раду.