День ГАИ отмечается 3 июля в России

Профессиональный праздник сотрудников государственной автоинспекции — День ГАИ — отмечается в России в среду, 3 июля. Праздник был установлен приказом «Об объявлении Дня Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации» в 2009 году.

Государственная автомобильная инспекция МВД СССР образовалась в 1936 году 3 июля. По этой причине проведение различных мероприятий приурочено именно к этому дню. Главные задачи сотрудников ГИБДД — следить за безопасностью на дорогах по всей стране, регулировать движение, а также организовывать мероприятия по вопросам безопасности дорожного движения для водителей и пешеходов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о неофициальной традиции, приуроченной ко Дню ГАИ.